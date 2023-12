"Man ir diezgan bagāta dzīve." Dž. Dž. Džilindžers atklāti par to, kur smeļ dzīves pieredzi

Džilindžers norāda, ka tomēr ir vēl kāds aspekts. "Nevar noliegt, ka ļoti daudz tā otra paralēlā pasaule man ir. Tā ir tā pasaule – grāmatas un filmas, jo tajā, no vienas puses, tu nobēdz no šīs realitātes, un tā realitāte grāmatās un filmās, grāmatās noteikti ir daudz interesantāka nekā šī, bet bieži vien caur to grāmatu realitāti pēc tam, kad tu atgriezies šajā realitātē, tev ir daudz interesantāk dzīvot," stāsta režisors.