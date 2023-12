Liene Pušpura: “Es dzīvoju ar mežu sirdī!”

Mežsaimniece kopā ar ģimeni ik dienu dodas īpašumā – kopj un pļauj to, jo dzīvo ar uzskatu, ka mežs ir jāapsaimnieko regulāri un ļoti rūpīgi, jo tikai tādā veidā var iegūt vēlamo rezultātu. “Mežs ir jāapsaimnieko, lai iegūtu koksni, lai tas būtu ilgtspējīgs. Mēs to visu laiku esam kopuši no A līdz Z. Ir svarīgi atcerēties, ka visur nav nepieciešama tikai dabas aizsardzība, vajag saimniekot tā, lai mežs būtu vērtīgs, lai tajā būtu vērtīgas mežaudzes, kas sniedz koksni, no kā vēlāk var iegūt pārstrādājamus materiālus.