Tiesa liek piešķirt patvērumu Latvijā angļu valodas skolotājai no Krievijas

Tomēr Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) 2023.gada augustā atteica sievietei piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Pārvalde argumentēja, ka spiediens no darba devēja puses vai kolēģu negatīva attieksme nesasniedza tādu smaguma pakāpi, lai atzītu to par vajāšanu patvēruma lietas kontekstā. Turklāt sieviete ir aizgājusi no darba skolā un ar labām angļu valodas zināšanām viņai esot bijusi iespēja strādāt citā darba vietā, uzskata PMLP.