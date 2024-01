Noskaties ⟩ Allaž jāspēlē līdz svilpei! "Canadiens" pretiniekus "noķer uz muļķi" un tiek pie viegla vārtu guvuma

"Canadiens" vārtsargs kādu brīdi nešķīrās no ripas, līdz ar to pretinieki pieņēma, ka spēle ir apturēta un devās nomainīties. Bet mača soģa svilpe klusēja. Redzot pretinieku došanos uz rezervistu soliņu, Montembo ripu pameta kolēģim Džonatanam Kovačevičam, kurš to raidīja pāri laukumam tukšos pretinieku vārtos. Arī "Lightning" vārtsargs Andrejs Vasiļevskis bija pārliecināts, ka mačā iestājies pārtraukums un izslidoja no vārtiem.