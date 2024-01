Pirmā viešņa raidījumā "Sirdslietas" ir digitālā satura veidotāja Jana Bruk, kura ļoti atklāti dalījās pārdomās par vienu no vispopulārākajām tēmām - attiecībām. Viņa atklāja ne tikai to, kāds bijis skaistākais randiņš viņas dzīvē, bet arī to, ka pieņēmusi, ka būt prasīgai ir normāli.