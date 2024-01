Dukurs, Gluzunova, Vasiļevska un grupa "Inspo" ekskluzīvajai Leonai plāno atņemt "ekskluzīvo" titulu

To novērosiet arī mūsu stilā. Runājot par pirmo uznācienu Čiekurkalnā – stilam nav nozīmes, visu izšķir ekskluzivitāte.

Par dalībniekiem – četri no jums ir mūziķi, taču Katrīne ir TV seja. Jautājums, vai Katrīne līdz šim ir slēpusi savu talantu? Kāda ir viņas loma šajā apvienībā?

Katrīne: Manī slēpjas ļoti daudz talantu, un nu viens no tiem sācis lauzties uz āru! Nu, Meraijas Kerijas dziesmu "Whitout You" jeb "Music Idol" dalībnieces "Ken LEE" es varētu nodziedāt vienā līmenī ar pašu mākslinieci. Sekojiet mums, un redzēsiet arī visas manas šķautnes radošajā sfērā.

- Caur šo grupu un dziesmām mēs vēlamies pateikt to, ka ikviens var būt bagāts un ekskluzīvs, ja to ļoti vēlas! Un nav svarīgi, no kurienes nāc; ja apkārt ir īstie cilvēki - viss ir iespējams, jo spēks ir kopībā! Protams, neaizmirstot par īstām vērtībām, kas ir nauda, protams! Bez tās tu laimi neieraudzīsi, jo nauda – tā ir brīvība, tās ir iespējas! Jo vairāk naudas - vairāk prieka, vairāk iespēju, vairāk baudas, un tā nes arī mieru, saticību un neizmērojamu mīlestību pret sevi un apkārtējiem. Vairāk laimīgu cilvēku, tas ir mērķis, ko vēlamies sasniegt.