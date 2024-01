Ukrainā nogalināts par kukuļdošanu notiesāts Krievijas policijas ģenerālis

Karadarbībā Ukrainā nogalināts Krievijas policijas ģenerālis Igors Trifonovs, kurš iepriekš sēdējis cietumā par apsūdzībām korupcijā, bet pievienojies Krievijas armijai, lai tiktu priekšlaicīgi atbrīvots, ziņo izdevums "The New Voice of Ukraine".