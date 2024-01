Likumprojekts par Varakļānu un Madonas novadu apvienošanu nodots saskaņošanai

Ja deputātu kopsapulce līdz 1.decembrim novada vēlēšanu komisiju šajā likumā noteiktajā kārtībā neizveido, to iecels Centrālā vēlēšanu komisija.

Pēc 2025.gada pašvaldību vēlēšanām jaunizveidotā pašvaldība apvienos pašvaldību saimnieciskā gada budžetu un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domes pirmās sēdes to apstiprinās.

Jaunizveidotajai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta, dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, ko veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā summa no apvienojamām pašvaldībām apstiprinātajiem līdzekļiem.