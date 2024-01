Briedim nākamā cīņa būs jāaizvada par čempiona titulu

Līdz pat decembrim IBF josta piederēja austrālietim Džeijam Opetaijam, kurš to 12 raundu cīņā atņēma Briedim. Tomēr Opetaija izšķīrās par labu dalībai decembrī notikušajā apjomīgajā Saūda Arābijas cīņu šovā. Līdz ar to IBF paziņoja, ka Opetaijam jāšķiras no savas čempiona jostas. Austrālietis pēcāk arī norādīja, ka Brieža nometne vilcinājusies piekrist revanša cīņai, tāpēc viņš arī izšķīries par labu finansiāli izdevīgākam darījumam.