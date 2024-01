Nosaukti 2023. gada nozīmīgākie sasniegumi Latvijas zinātnē

Savukārt OSI zinātnieku grupa Raivja Žalubovska vadībā, sadarbojoties ar pētniekiem no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC), izstrādājusi jaunu pieeju tādu zāļvielu meklējumiem, kas spētu selektīvi iedarboties uz vēža šūnām raksturīgiem fermentiem, neskarot citus līdzīgus fermentus veselajās šūnās.

Projekta dažādos izpildes posmos tika piesaistīti pētnieki gan no Latvijas Universitātes (LU) un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU), gan industrijas partneri no "Exponential Technologies Ltd." un SIA "Latvijas Mobilais Telefons".