Center for National Resistance

Foto: Center for National Resistance

Cenšoties pastiprināt propagandas izplatīšanos bērnu vidū, Luhanskas apgabala okupantu varasiestādes devušas rīkojumu katrā reģiona pamatskolā atvērt "kara muzejus", kuros vaina kara noziegumu pastrādāšanā tiek novelta uz Ukrainu, ziņo Ukrainas izdevums "The New Voice of Ukraine".