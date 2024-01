Apvienotajā Karalistē dzīvojošu spānieti izraida no valsts pēc atgriešanās no ceļojuma

Apvienotās Karalistes varasiestādes no valsts izraidīja 34 gadus vecu spānieti, kura tikko atgriezās no Ziemassvētku brīvdienām no Malagas. Viņa lidostas robežsardzei uzrādīja dokumentus, kas apliecina, ka viņai ir tiesības dzīvot un strādāt šajā valstī, vēsta medijs "The Guardian".