Noskaidroti 15 LTV konkursa "Supernova" pusfinālisti

ALEKSS SILVERS "For the Show" (mūzika un vārdi – Atvara)

Alekss Silvers ir mūziķis, producents un vokālais pedagogs, kurš guvis atzinību, piedaloties mūziklos un televīzijas šovos Latvijā un citviet pasaulē. Dziesmu konkursā "Supernova" (2019) mūziķis uzstājās ar dziesmu "Fireworks", pēc gada atgriežoties ar dziesmu "Again". Mūziķis plašākai sabiedrībai zināms arī ar dziesmām "Jau sen", "Tu dejo viena" un "Intriga".

Dziedātāja AVÉI ar sevi kā mūziķi sabiedrību iepazīstināja dziesmu konkursa "Supernova" (2023) laikā, izpildot dziesmu "Let Me Go". Pati mūziķe raksta, ka mūziku viņai "šūpulī iedziedājušas māte un tante," vēlāk iedrošinot dziedātāju pievērsties šim aicinājumam arī profesionāli. Bez konkursam "Supernova" rakstītajām dziesmām mūziķe laidusi klajā arī singlu "Tautiņās".