Palielinās Rundāles pils apmeklējuma cenu

Paredzēts, ka Rundāles pils pamatekspozīcijas apmeklējums pieaugušajiem maksās par četriem eiro vairāk, proti, biļetes cena palielināsies no astoņiem eiro līdz 12 eiro.

Paredzēts, ka apmeklējuma maksu neiekasēs no bērniem līdz septiņu gadu vecumam, no pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai skolēnu grupu. Tāpat par Rundāles pils muzeja apmeklējumu neiekasēs naudu no bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā.