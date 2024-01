Pērn ukraiņiem Liepājā sniegta sociālā palīdzība vairāk nekā 230 000 eiro apmērā

Cilvēki ar zemākajiem ienākumiem vai bez tiem var saņemt garantēto minimālo ienākumu (GMI) pabalstu. To pērn saņēmušas 193 ģimenes, kurās ir 337 personas par kopējo summu 93 938 eiro. Vidēji katra ģimene gada laikā šo pabalstu saņēmusi trīs reizes.

Liepājā daudzus bēgļus no Ukrainas bez maksas izmitina dienesta viesnīcā Siļķu ielā, taču daudzi arī atraduši dzīvesvietu, strādā un pelna, tāpēc var paši nodrošināt sev un ģimenei iztikšanu. Līdz ar to pieprasījums pēc mājokļa pabalsta 2023.gadā nav bijis liels - to saņēmušas vien desmit ģimenes kopumā 7876 eiro apmērā.