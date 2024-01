Video ⟩ Šmita kaldina "Žalgiris" uzvaru Eirolīgas mačā

Šmits 30 minūtēs un 36 sekundēs laukumā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, četras personiskās piezīmes un trīs izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem, kā arī efektivitātes koeficients 12.