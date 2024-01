Kāda sieviete no Latgales atbrauca uz Rīgas Sociālo dienestu. Mēs nezinām, kāpēc tik tālu bija jābrauc un vai viņa nokārtoja to, kas bija jānokārto. Bet mēs zinām, cik viņai gadu, no kuras pilsētas viņa atbrauca, kāda diagnoze viņai ierakstīta dokumentos, un vēl mēs zinām, ka viņa "komiski" izmanto lūpu krāsu. Kā "cirkā bērnībā klauniem."