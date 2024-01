Sirdslietas ⟩ Kāpēc sabiedrībā ir tik daudz vientuļu cilvēku? Elita Drāke ļoti atklāti par vīriešiem, attiecībām, esību un sūtību

Par to, kur es iepazīstos, detaļās neieslīgšu, bet ir mazliet kā filmās. Man pienāk uz ielas klāt iepazīties, man pienāk klāt bārā vai restorānā iepazīties, un nezinu, kāpēc tā notiek, bet uz randiņiem dodos arī ar cilvēkiem no pagātnes. Atgriežas vīrieši manā dzīvē, kuri grib lūgt piedošanu, kaut ko nokārtot vai atjaunot. Es esmu atvērta. Es atlaidu, piedevu, un piedevu arī sev, un nedomājiet, ka es neesmu tam visam gājusi cauri, esmu to mācījusies izdarīt, tāpēc tik droši tagad par to varu runāt. Arī ar mani vīrieši ir pārtraukuši attiecības – dažreiz skaisti, dažreiz pat brutāli, bet arī es to esmu darījusi.