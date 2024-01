Brazīlietis Felipe vēlas ģimeni veidot ar dāmu no Baltijas valstīm

"Brazīlijā visi skatās realitātes šovu "Ex On The Beach" (Bijušais pludmalē). Šajā šovā es filmējos ar savu bijušo draudzeni [dīdžejmeiteni Tainu no Brazīlijas], ar kuru arī esmu dzīvojis Latvijā. Mēs ar bijušo drudzeni šova filmēšanas laikā uzturējāmies Karību salā. Un tagad ir tāda drāma televīzijā, jo mēs katru reizi strīdamies. Šajā šovā es sevi piesaku kā brazīlieti, kas ilgus gadus dzīvo Latvijā," pastāsta Felipe.