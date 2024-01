Mūžībā devies tēlnieks Aivars Gulbis

Gulbis no 1939. līdz 1944.gadam mācījās Lēdurgas pagasta skolā, no 1945. līdz 1947.gadam mācības turpināja Turaidas astoņgadīgajā skolā. No 1947. līdz 1953.gadam Gulbis mācījās Rīgas Daiļamatniecības vidusskolas/Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Mākslinieciskās metāla apstrādāšanas nodaļā, kuru pabeidza 1953. gadā ar diplomdarbu "Skolas vārti".