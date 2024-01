Rosina atvieglot nosacījumus autobusa vadītāja apliecības iegūšanai

Vienlaikus viens no būtiskiem profesionālo autobusu vadītāju trūkuma iemesliem ir tas, ka vairāk kā divas trešdaļas no visiem autobusu vadītājiem ir pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušas personas, skaidro SM.

Vecuma grupā no 21 līdz 24 gadu vecumam autobusu aktīvas apliecības ir tikai diviem vadītājiem, vecumā no 25 gadiem līdz 34 gadiem 963 vadītājiem, savukārt, piemēram, vecumā no 55 līdz 64 gadu vecumam 13 565 vadītājiem un vecumā no 65 līdz 74 gadiem 8357 vadītājiem.