CPV infekcija vēl nenozīmē, ka radīsies problēmas dzemdes kaklā, uzsver ginekoloģe

Žodžika skaidro, ka skrīningā darbojas divu veidu testēšana - citoloģijas tests sievietēm no 25 līdz 29 gadiem un CPV klātbūtnes tests no 30 līdz 65 gadiem. Līdz 30 gadiem CPV ir ļoti bieži atrodams dzemdes kaklā un parasti tā ir pārejoša infekcija, kas nerada draudus. Savukārt pēc 30 gadu vecuma palielinās to sieviešu īpatsvars, kurām augsta riska CPV infekcija ir ilgstošāka, proti, vairāk par diviem gadiem, un tāpēc ir lielāka iespēja, ka sievietei ir augsta pakāpes vai augsta riska pirmsvēža izmaiņas.