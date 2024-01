VIDEO ⟩ Sankcionētā Avena uzņēmums finansē Krievijas armiju, taču viņš iepriekš saņēmis atbalstu no Latvijas amatpersonām

"Mēs esam runājuši partijas iekšienē, ir izteikta neizpratne, kad Helmaņa kungs tikās. Daudziem partijā likās, ka to nevajadzēja darīt. 03:33 Tieši tāpēc, ka tā neskaidrība tāda bija, kas - ko tur slēpt - meta ēnu uz visu partiju, daļēji arī tāpēc ir nepieciešams publiski iet un ar iesniegumu vērsties, publiski to lietu virzīt uz priekšu.

Atbildēs "Nekā personīga" Avena advokāts raksta, ka viņš ir "pret karu". Tādējādi viņš joprojām publiski nav nosodījis Putinu, Krievijas agresiju, kā to izdarījis, piemēram, cits krievu baņķieris Oļegs Tinkovs. Viņš Putina režīmu nosaucis par fašistisku, atteicies no Krievijas pilsonības, piespiedu kārtā šķīries no biznesa Krievijā. Par to viņu Lielbritānija šogad svītroja no sankciju saraksta.