Sirdslietas ⟩ "Es godīgi atzīstos, jā, pati vainīga." Linda Mūrniece ļoti atklāti par attiecību pieredzi

Droši vien varētu teikt, ka tās spēcīgās sievietes pašas ir vainīgas, bet, no otras puses, par spēcīgām viņas kļūst tāpēc, ka viņām ir tāda iespēja. Jo nav bijis blakus kāds, kurš padod vajadzīgajā brīdī roku vai padod plecu, kad ir grūti, vai galu galā izņem smagos pirkumus no rokām. Visticamāk, ikdienas un sarežģītās situācijas ir tās, kas sievieti norūda. Pati esmu novērojusi: ja man nav, kas palīdz, tad es zinu, ka tikšu galā pati. Tāds apburtais loks sanāk – sieviete vēlas paļauties, bet nav uz ko, un viņa ir pati spiesta kļūt spēcīga, savukārt ar to savu spēku viņa atbaida droši vien tos vīriešus, kuri varētu gribēt veidot attiecības vai vismaz iepazīties.