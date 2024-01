Seriāla "Pilna māja" zvaigznes sirsnīgā sarunā piemin mūžībā aizgājušo aktieri Bobu Sagetu

"Divi gadi! Grūti noticēt. Laikam ritot, tās asās sāpes, ko jutu sākumā... tās ir kļuvušas par daļu no manis. Tas nejūtas tik pārliecinoši kā pirmajā gadā. Varbūt es vienkārši esmu pieradis, un es neesmu pārliecināts, kā es to jūtu. Daļa no manis vēlas, lai es nepierastu pie šīs sajūtas. Ja nedomāju par to katru minūti, tas nozīmē, ka es sāku pierast, ka viņa šeit nav. Bet es zinu, ka Bobs vēlētos, lai es turpinātu savu dzīvi. Tomēr ļaut tai aizplūst arī šķiet nepareizi. Tā ir tāda vilkme, ka nāve ir dzīves sastāvdaļa," emocionālā vēstījumā, pieminot draugu un kolēģi, raksta Džons Stamoss, kurš seriālā atveidoja tēvoci Džesiju.