Dailes teātrī pirmizrādi piedzīvos monoizrāde "Visas viņas" ar Ilzi Ķuzuli-Skrastiņu

Izrādes dramaturģiju aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa raksturo kā vienu no visgodīgākajiem teātra darbiem, kādu ir jebkad lasījusi. "Šīs nav ideju drāmas, traģēdijas vai tieši pretēji – komēdijas. Galvenie jautājumi šajā darbā ir par to, cik lielas ir tā dēvēto mazo cilvēku dzīves, cik daudz tajās ir dzīves un ko mēs par tām nezinām. Katram no mums ir šāda lielā, lielā dzīve – katram pati svarīgākā," prāto aktrise.