NATO amatpersona aicina sabiedrotos mainīt veidus, kā tiek palīdzēts Ukrainai

"Šis karš nekad nav bijis saistīts ar reāliem drošības draudiem Krievijai no Ukrainas vai NATO puses," piebilda Bauers. "Šis karš ir par to, ka Krievija baidās no kaut kā daudz spēcīgāka par jebkuru fizisku ieroci uz zemes - no demokrātijas. Ja cilvēkiem Ukrainā ir demokrātiskas tiesības, tad arī cilvēki Krievijā drīz pēc tām alks," uzskata NATO Militārās komitejas priekšsēdētājs.