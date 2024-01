Saeimā vērtēs ideju aizliegt lauksaimniecības produktu piegādi no Krievijas un Baltkrievijas

Lai arī ES noteikusi Krievijai dažādas sankcijas, tās neliedz eksportēt lauksaimniecības produktus uz ES, norāda politiskajā spēkā. Tāpēc grozījumi paredz liegt lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu piegādi no Krievijas un Baltkrievijas. NA ieskatā, ir jāstrādā pie tā, lai šo produktu importu aizliegtu visā ES.

"Veikalā iegādājoties maizi, mums ir jābūt drošiem, ka tajā nav Krievijas graudu vai nolaupīto graudu no Ukrainas. Līdzīgi kā Latvija pārstāja pirkt Krievijas gāzi un pārējā Baltija sekoja, arī šoreiz varam panākt, ka Eiropas tirgus Krievijas graudiem ir slēgts," klāsta NA deputāts Jānis Grasbergs.

Pērn Latvijā strauji audzis graudu imports no Krievijas, Latvijai kļūstot par lielāko importētāju ES, tā faktiski ar valsts starpniecību nodrošinot asinsnaudas nonākšanu Krievijas budžetā, akcentē NA.

Pašlaik nav pieejami precīzi dati, cik no importētajiem graudiem paliek Latvijā - tas nozīmē, ka jebkurš Latvijas pircējs, pats to nezinot, var nopirkt Latvijā ražotus produktus, kas ražoti no Krievijas graudiem, spriež politiskajā spēkā.