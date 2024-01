Atbilstoši Saeimas Kārtības rullim AS pieprasījums Briškenam automātiski nodots skatīšanai Pieprasījumu komisijai.

AS skaidro, ka 10.janvārī no Civilās aviācijas aģentūras (CVA) saņēmis atbildi uz novembra beigās prasīto informāciju par regulāro aviopārvadājumu lidmašīnās pieejamo brīvo sēdvietu skaitu dienās, kas sakrita ar Kariņa lidojumiem ar privātajām lidmašīnām.

Kā labu piemēru AS min aviokompāniju "LOT Polish Airlines", kura CVA informējusi, ka 2022.gada 19 janvārī veiktajā reisā Nr.LO783 plkst.13.55 no Varšavas (Chopin (WAW)) uz Rīgu bija pieejamas 52 brīvas sēdvietas, bet tās pašas dienas reisā Nr.LO784 plkst.14.40 no Rīgas uz Varšavu (Chopin (WAW)) bija pieejamas desmit brīvas sēdvietas.