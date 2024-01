Piektdien vietām intensīvi snigs un putinās

Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs -6..-12 grādi, bet piekrastē, vējam pūšot no jūras, gaidāmi 0..-4 grādi. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +2 grādiem Dienvidkurzemes krastā līdz -4 grādiem dažviet Vidzemē un Latgalē.