Četri iemesli, kāpēc speciālisti iesaka bērniem apmeklēt ūdens nodarbības

Drošība! Drošība! Drošība!

Katru gadu līdz ar gaisa temperatūras paaugstināšanos arvien aktuālāka kļūst drošība uz ūdens kā bērniem, tā arī pieaugušajiem. Mēdz teikt, ka ratus taisa ziemā, bet ragavas vasarā, tādēļ gada aukstie mēneši ir īstais laiks, kad pievērsties sava bērna sagatavošanai vasaras peldēšanas sezonai. Iegūstot pamatus peldētprasmē, bērns ūdens tuvumā jutīsies drošāk un nepakļaus sevi bīstamām situācijām, vai arī spēs attiecīgi reaģēt, ja tādā nokļuvis, potenciāli pasargājot sevi no nelaimes.

Janvāra izskaņā Rimi Olimpiskajā centrā tiek piedāvātas bezmaksas nodarbības "Aerobika ūdenī bērniem". Nodarbības norisināsies 23., 25. un 30. janvārī no plkst. 16.45 līdz 17.30, un tās vadīs sertificēta trenere Marita Kalniņa. Nodarbības ilgums ir 45 minūtes, un tā paredzēta bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem, tomēr, iepriekš sazinoties, iespējams pieteikt arī jaunākus bērnus. Aerobika ūdenī bērniem ir vispusīgs fiziskās aktivitātes treniņš ūdenī, kurā jautrā gaisotnē un mūzikas pavadījumā tiek izpildīti dažādi vingrojumi, izmantojot peldēšanas tehnikas kustības un rotaļu elementus. Peldētprasme nav obligāta prasība, lai piedalītos nodarbībā, tomēr bērns nevar baidīties no ūdens.