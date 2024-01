Latvijā septītā daļa studējošo ir ārzemnieki, bet pēc studijām šeit paliek vien retais

Latvijā aptuveni septītā daļa jeb 14% visu studentu ir no ārzemēm. Starp 10 vispopulārākajām valstīm, no kurām nāk studenti, trīs ir Eiropas Savienības vai EEZ valstis. Lai gan izglītoti cilvēki ar augstskolas diplomu vienmēr tiek nosaukts kā viens no veidiem, kā kvalitatīvi papildināt trūkstošās darbarokas Latvijā, tomēr ārvalstu studenti Latvijā pēc mācību pabeigšanas paliek reti, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".