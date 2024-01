Vairāku Saeimas deputātu braucienā uz Ķīnu "durvis vērtas" arī Šleseru ģimenes biznesam

Partija LPV, kas sociālajos tīklos popularizē partijas biedru braucienu uz Ķīnu, pārpublicējot Ķīnas televīzijas sižetu par Latvijas dienām ostas pilsētā Ningbo, kurā interviju sniedza Ainārs Šlesers, no divas minūtes garā video izgrieza deviņas sekundes – tieši tās, kurās bija redzams Edvards Šlesers.

Tikmēr viens no retajiem LPV deputātiem, kas neaizbrauca uz Ķīnu, ir frakcijas vadītāja vietnieks Edmunds Zivtiņš, jo kādam arī esot jāpaliek strādāt uz vietas. No viņa paustā gan skaidrs, ka ieguvumus no šīs vizītes cer sagaidīt arī partija: "Principā es arī labprāt būtu braucis, lai redzētu un pārņemtu tās iemaņas, kuras ir Aināram Šleseram, vadot šīs biznesa un politiskās sarunas.