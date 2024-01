Palielinājusies GPS traucējumu intensitāte Baltijā. Cēloni meklēt nesteidz

Šīs nedēļas sākumā Latvijas medijos strauji izplatījās Vācu tabloīda "Bild" publicētā ziņa, kur it kā atsaucoties uz slepeniem NATO dokumentiem, prognozēts, ka alianse gatavojas Krievijas uzbrukumam jau nākamā gada sākumā. NATO Stratēģiskās komunikācijas centra direktors Jānis Sārts steidza norādīt, ka tas ir mācību scenārijs nevis izlūkdienestu analīze.

Pirms dažām dienām amerikāņu domnīca "Institute for the study of war" publicēja izvērtējumu, ka Kremlis pastiprina informācijas ietekmes operācijas, lai sagatavotu augsni nākotnes militāram uzbrukumam.