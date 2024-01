"Baltijas gadījumā ir runa par pretmobilitātes pasākumiem un to, kā labāk organizēt aizsardzību. Kādā tieši veidā šī līnija tiks veidota, ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Daba ir ļoti atšķirīga Igaunijā un Latvijā, līdz ar to bunkuru aizsardzības sistēmas atšķirsies dažādās vietās," uzsvēra Graube.