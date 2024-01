Valdība aicina Latvijas uzņēmumus pielikt punktu Krievijas naftas gāzes importam

Līdzīgi pauda ''Progresīvo'' Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs, sakot, ka pats svarīgākais politiski ir izdarīts, proti, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to tas esot skaidrs signāls, ka Krievijas naftas gāzes imports nav pieņemams, un Latvijas uzņēmumiem pēc iespējas ātrāk ir jāpārtrauc sadarbība ar Krieviju.

Jau ziņots, ka pērn Latvijas imports no Krievijas ir pārsniedzis 0,5 miljardus eiro, un lielāko importa daļu veido nevis daudz apspriestie graudi, kas pārsvarā Latvijā nepaliek, bet gan minerālie produkti, īpaši sašķidrinātā naftas gāze , vēstīja Latvijas Televīzija.

No nākamā gada importēt krievu naftas gāzi vairs nevarēs, jo Eiropas Savienībā panākta vienošanās to iekļaut sankciju sarakstā. Kamēr sankciju nav, krievu sašķidrināto naftas gāzi var pirkt arī valsts uzņēmumi un iestādes, un to turpina iepirkt vairākas pašvaldības, kā arī valsts uzņēmumi "Latvijas dzelzceļš" un "Latvijas valsts meži".