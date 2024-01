Kā noteikt, ka pāris ir gatavs atteikties no monogāmām attiecībām un ielaist tajās vēl citus cilvēkus?

“Drošās attiecībās, ja abas puses vēlas sākt veidot intīmas saiknes ar citiem cilvēkiem, un ir gatavas dot brīvību saviem partneriem rīkoties tāpat, viņiem vajadzētu to izmēģināt!” uzskatos dalījās Jau.

“Kad attiecības kļūst par atvērtām, vairs nevar paļauties uz faktu, ka jūs viens otru mīlat, jo esat tikai viens otram. Ir jāsaprot – kā jūs no jauna definēsiet mīlestību, kad esat attiecībām atņēmuši vienu lietu, uz ko tik daudzi cilvēki balsta mīlestību – faktu, ka jāatsakās no citiem cilvēkiem? Kādas ir jūsu attiecības bez ekskluzivitātes? Kāda ir mīlestība un apņemšanās, lai attiecības izdotos?” tā sieviete.

“Es gribu atrunāt no domas, ka atkāpšanās no monogāmijas atrisinās jūsu problēmas. Retos gadījumos tas var notikt, taču tas, visticamāk, radīs vairāk konfliktu, nekā kaut ko atrisinās,” piebilda Strosa.

“Svarīgākais ir tas, ka jūs vēlaties to darīt un nepiekrītat poliamorijai tikai tāpēc, ka jūsu partneris to vēlas. Tāpēc personīgajai motivācijai izmēģināt nemonogāmiju ir ļoti svarīga loma. Un to nevar darīt tikai tāpēc, ka nevēlaties zaudēt savu partneri vai nevēlaties, lai jūsu attiecības beidzas,” viņa piebilda.