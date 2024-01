NATO valstu uzņēmumi turpina piegādāt Krievijai lidmašīnu detaļas

Krievija pērn vairākas reizes Ukrainu apšaudīja no daudzfunkcionālajaiem iznīcinātājiem "Su-30". Piemēram, 29.decembrī "Su-30" triecienos Kijivā, Ļvivā, Harkivā, Odesā un citviet tika nogalināti 58 cilvēki un 158 tika ievainoti, bet 2022.gada pavasarī, ar "Su-30" bombardējot Sumu apgabalu, Krievija nogalināja 21 cilvēku, kuru vidū bija divi bērni.

Saskaņā ar projekta "Oryx" datiem, Krievijai, 2022.gada 24.februārī uzsākot atkārtoto iebrukumu Ukrainā, bija vismaz 120 dažādu modifikāciju "Su-30", no kuriem pēdējo gandrīz divu gadu laikā zaudēti 11.

"Su-30" ražo Krievijas lielākās aviobūves kompānijas "Jakovļev" Irkutskas rūpnīcā, savukārt "Jakovļev" ir daļa no valsts koncerna "Rosteh". Apmēram 800 uzņēmumus apvienojošā konglomerāta vadītājam Sergejam Čemezovam ir noteiktas Eiropas Savienības (ES) un ASV sankcijas. Kopš 2022.gada par "Su-30" izmantošanu karā pret Ukrainu sankcijas noteiktas arī "Jakovļev". Turklāt kopš 2014.gada, kad Krievija anektēja Ukrainas Krimas pussalu, ES un ASV ir noteikušas tirdzniecības aizliegumu ar Krieviju bruņojumam un ar to saistītajai produkcijai.

Formāli "Jakovļev" nevar iegādāties detaļas, rezerves daļas un aprīkojumu militāriem un jebkādiem citiem mērķiem no valstīm, kuras to iekļāvušas sankciju sarakstos. Importēto detaļu trūkuma dēļ ir samazinājusies lidmašīnu, tostarp pasažieru lidmašīnu "Sukhoi Superjet-100", ražošana. Korporācijas eksperti lēš, ka līdz 2030.gadam bez ārzemju rezerves daļām no vairāk nekā 150 saražotajām lidmašīnām "Sukhoi Superjet" ar ārzemju dzinējiem flotē paliks mazāk nekā 30 lidmašīnas.