Ukraiņi aizvadītajā naktī notriekuši 11 no 14 krievu droniem "Shahed"

"Naktī uz 2024.gada 25.janvāri pretinieks veica triecienu ar 14 trieciendroniem "Shahed-136/131" no Primorskoahtarskas rajona Krievijas Federācijā un Čaudas raga Krimā, kā arī ar četrām vadāmajām zenītraķetēm "S-300" no Belgorodas apgabala Harkivas virzienā un vienu no okupētā Doneckas apgabala," platformā "Telegram" norādīja Gaisa spēki.