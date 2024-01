Kūdra kā resurss. Kāpēc pilnībā izmantot tās sniegtās iespējas?

Ja tiek izmantoti kūdras substrāti, augu audzēšanas procesā ir vieglāk nodrošināt augam nepieciešamo mitruma līmeni. Kūdras substrātu dažādo īpašību kopums ir labākais un ilgtspējīgākais risinājums stādu audzētājiem. Kūdras substrāti pēc to izmantošanas ir pārstrādājami un neveido atkritumus."

Latvijā ir pietiekami daudz kūdras

Aktuāls jautājums pēdējo gadu laikā ir bijis par to, vai Latvija spēj nodrošināt sevi ar kūdru un tās substrātiem. Uz to Ansone norāda: "Latvijā ir tik daudz kūdras, ka spējam nodrošināt ne tikai savas valsts, bet arī vēl citu valstu vajadzības.

Latvijas kūdras īpašību dēļ tā ir viena no labākajām, ko izmantot substrātu ražošanai dārzkopības nozarei. Valstī kopumā ir vairāk nekā 5000 kūdras atradņu, rūpnieciskā ieguve notiek 4% no kūdras atradņu teritorijas. Kūdra ilgā laikā veidojas no augu daļām, tā lēni atjaunojas. Kopumā Latvijā kūdra ir pieaugoša apjomā – tā atjaunojas vairāk, nekā mēs iegūstam."