"Cilvēks sākas no līdzjūtības." Aktrises Olgas Dreģes vēlējums Latvijas sabiedrībai

Taujāta par to, uz ko mums kā valstij vajadzētu virzīties, aktrise stāsta: "Mēs jau nezinām, kādas būs vēlēšanas Amerikā (Amerikas Savienotās Valstīs – aut.), kādu iespaidu atstās uz tādām mazām valstiņām, uz mazām nācijām, jo mēs šodien esam atkarīgi no tiem lielajiem notikumiem – bezgalīgi. Man patīk, kā mūsu prezidents, kā viņš izsakās, ka mums ir jābūt bez panikas, bet, apzinoties, gataviem (uz – aut.) visu to iespējamību, kas mums var draudēt nejauši."