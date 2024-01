Kādu pirmo iespaidu atstāj katra Zodiaka zīme

Skorpionos, šķiet, nevar neiemīlēties. Katrs skatiens, smaids un kustība liek teju vai sirdij pukstēt straujāk. Viņiem piemīt enerģija, kas burtiski pievelk otru, rodas pat atkarība no viņiem. Skorpioni prot atstāt ļoti labu pirmo iespaidu, un tikai vēlāk atklājas viņu dziļā emocionālā pasaule, kas ne vienmēr ir tik skaista.

Mežāža zīmē dzimušie var radīt ne tik labu pirmo iespaidu, cilvēki viņus redz aukstus kā aisbergus okeānā. Ir bezjēdzīgi mēģināt piesaistīt viņu uzmanību, pārāk aktīvi rīkojoties. Ja Mežāži ir pozitīvi noskaņoti, viņi var uzreiz iejusties jaunā kolektīvā, tomēr ne pārāk bieži to dara. Viņi reti koncentrējas uz citiem, jo vienmēr padomā ir kāds jauns projekts, un viņi mērķtiecīgi tiecas to īstenot pēc iespējas labāk. Mežāža ārējā stingrība un pedantisms ir redzams pat no tālienes.