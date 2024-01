VIDEO ⟩ Ēdienu kurjeri brauc ar satiksmē bīstamām automašīnām. Policija pievērsīs lielāku vērību

Vietējie esot pamanījuši, ka šos transportlīdzekļus regulāri savā starpā maina ēdienu kurjeri no ārzemēm, kuri tos, visticamāk, nomā. Pēc liecinieku teiktā, lielākā rosība esot vakaros un naktīs. Vieni mašīnas atved, citi - savāc. Vietējie gan nezinot, kurš organizē šo rūpalu. Visticamāk, tas notiekot attālināti.

Izmantojot auto ar fiktīviem Somijas numuriem, kurjeri varot izvairīties no sodu maksāšanas par stāvēšanu neatļautās vietās un citiem pārkāpumiem, turklāt arī pēc negadījumu izraisīšanas no vainīgajiem neko nevarot piedzīt.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja priekšnieks Jānis Parādnieks raidījumam stāstīja, ka administratīvajā procesā policija mašīnas nekonfiscē, lai gan to varot darīt. Kā skaidroja Parādnieks, policija aizliedz pārkāpējam ar šo auto braukt tālāk, taču, kamēr likumsargi ir blakus, pārkāpējs to arī nedara. "Vienkārši viņš tiek brīdināts, ka tālāk braukt nevar. Kad ir policija, neturpina, bet, kad policijas nav, diemžēl to nevar konstatēt," sacīja Parādnieks.