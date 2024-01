BEZ SPRIEDZES ⟩ "Nevienam nenovēlu šādas sajūtas." Katrīne Skrebele par dzīvi ar UDHS un depresiju

Katrīnes ikdienu nevar nosaukt par vieglu – viņai ir diagnosticēts uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS) un depresija. Nelabvēlīgās kombinācijas iespaidā bieži vien ir grūti paveikt pat viselementārākās lietas un noskaņojums attiecībā uz dzīvi svārstās – kā saka pati Katrīne, "ejam no aizas uz aizu". "Tagad gan saprotu, ka viss tomēr ir labi, esmu normāla," saka Katrīne.

Viss sākās baznīcā

"Nevaru izdarīt vairākas lietas līdz galam, visu laiku kaut kur "pazaudējos". Mājās, piemēram, nevaru saņemties izmazgāt grīdu vai noslaucīt putekļus, izkarināt drēbes. Tās it kā ir tik ikdienišķas lietas, kam vispār nevajadzētu sagādāt nekādas grūtības, bet man tas bija un vēl arvien ir ļoti grūti. Citi to varētu saukt par slinkumu, bet es burtiski varētu sēdēt dīvānā un raudāt, jo es to nevaru saņemties izdarīt."