Spēkā stājas PTAC piespriestais 90 000 eiro sods "Extra Credit"

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 26.janvārī ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību SIA "Extra Credit" strīdā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), līdz ar to ir stājies spēkā iepriekš uzņēmumam piespriestais sods 90 000 eiro apmērā, informēja AT.