VIDEO ⟩ Drīz vairs nedrīkstēs elpot? "Cavaliers" aizsargs saņem absurdu sodu

NBA vēsturē ir pieredzētas absurdi smieklīgas tiesnešu svilpes. Piemēram, Džoijs Kravfords savulaik Timu Dankanu no spēles izsvieda par smaidīšanu. Dankans tobrīd atradās uz rezervistu soliņa.

Viens no pēdējo gadu apspriestākajiem jautājumiem NBA kontekstā ir tieši tiesnešu visatļautība. Turklāt spēlētāji soģus publiski nedrīkst kritizēt, jo par to tiek sodīti ar naudas sodiem. Šīs summas, protams, salīdzinājumā ar spēlētāju algām ir mazas, bet teorijā tiesneši laukumā drīkst darīt gandrīz visu, ko vēlas, un būs pasargāti pat no elementāras kritikas.