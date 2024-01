Ždanoka apsvērs tiesāšanos ar medijiem, kas ziņoja par viņas iespējamo sadarbību ar FSB

"The Insider" noskaidrojis, ka "Krasins" patiesībā bijis segvārds. Pētnieciskie žurnālisti izdarījuši secinājumu, ka aiz tā varētu slēpties FSB virsnieks no Sanktpēterburgas Sergejs Beltjukovs. Saskaņā ar "The Insider" rīcībā esošo Beltjukova darba grāmatiņu, viņš 1993.gadā pabeidza Sanktpēterburgas Ekonomikas universitāti un kopš tā paša gada ir FSB darbinieku algu sarakstā Sanktpēterburgā. Beltjukovam piešķirta arī otrā līmeņa pielaide valsts noslēpumam, kas, saskaņā ar FSB protokolu, ierobežo nesankcionētu ceļošanu ārpus valsts.