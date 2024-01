Ukrainas amatpersona: Krievija atsakās pārvest "IL-76" lidmašīnas avārijā bojāgājušo ukraiņu gūstekņu mirstīgās atliekas

"Tas, ka tur atradās mūsu gūstekņi, ir Krievijas paziņojums, un pagaidām mēs par to varam spriest tikai no viņu vārdiem. Pagaidām nav gatavības mirušo pārvešanai no Krievijas puses. Tomēr šis darbs no mūsu puses turpinās. Ja apstiprināsies sliktākais, mēs darīsim visu iespējamo, lai savus aizstāvjus nogādātu mājās," viņš teica.