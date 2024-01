VIDEO ⟩ Porziņģis laukumā atgriežas ar "double-double" un uzvaru

Porziņģis, kurš sastāvā atgriezās pēc divu spēļu izlaišanas potītes savainojuma dēļ, laukumā pavadītajās 31 minūtē un 23 sekundēs realizēja divus no sešiem tālmetieniem, četrus no 11 divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī 12 atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, četras kļūdas un piecas personīgās piezīmes.