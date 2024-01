Vai Latvijā egļu mežu audzēšanai ir nākotne?

Izaicinājumi un nākotnes izredzes

“Analizējot vecumstruktūru AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos egļu mežos, redzam nozīmīgu meža platību īpatsvaru, kuras tika atjaunotas un izveidotas pagājušā gadsimta 60. gadu vidū līdz 80. gadu sākumam,” skaidro AS “Latvijas valsts meži” Plānošanas izpilddirektors Ģirts Abizārs. “Vairāk nekā trīs ceturtdaļas no platības ir cilvēku stādītas, un to audzēšanas režīmi un lēmumi dažādu apsvērumu dēļ būtiski atšķīrās no mūsdienu audzēšanas prakses. Šobrīd piedzīvojam laika posmu, kad ir sasniegti tā laika stratēģiskie mērķi un daudzviet egļu audzēšanas cikls ir noslēdzies. Pakāpeniski ievācam izaudzēto koksnes ražu un vietā stādam jaunus kokus nākošajam audzēšanas periodam. Jāatzīst, ka šī brīža normatīvais regulējums, salīdzinot ar citām mežsaimnieciski attīstītām Ziemeļvalstīm, ir neadekvāti pārregulēts un administratīvi smagnējs gan īpašniekam, gan valsts pārvaldei.”